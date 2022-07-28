28 ноября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын Александр, Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяка" Григория Решетника Кристина, обожает спорт, а еще – вдохновлять подписчиков на активный образ жизни.

На своей странице в Инстаграм-Сториз она показала, в каком виде ходит на тренировку. Дополнительный заряд мотивации обеспечен!

Кристина Решетник демонстрирует фото из спортзала, куда отправилась в минувшие выходные. Она надела облегающий костюм: топ и легинсы из черного материала, которые дополнила розовыми кедами. Звезда позирует, работая на тренажере: благодаря ему она делает тренировки более разнообразными.

На втором фото Кристина Решетник появилась в раздевалке и выглядит счастливой. В этот раз она позировала в ярких шортах и розовом топе, который позволил показать часть ее безупречного пресса на зависть всем.

Стоит отметить, что Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. 28 ноября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын Александр, Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.