Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка перемагала на шоу "Маска" та була головною героїнею шоу "Холостячка". Не забуває Злата і про ТікТок, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього Злата поділилася відео, в якому пройшлася російськими зірками.
"Коли українці продовжують слухати Асті, Лорак та Басту. А я вкладаю гроші та сили у популяризацію української музики", - написала Огневич на відео.
"Бісить", - додала Злата.
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Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
"Хто це такі?" Вже не пам'ятаю", "Зі Златою ніхто не зрівняється", "Ти крутіше в 100 разів", "Видалили і заблокували все це ще в перші дні війни", "Слухаю наше, рідненьке", "Та яка Асті і Лорак, наша Злата неперевершена. Це золотий голос", "Якби Лорак, Лобода так не вчинили, то ні Інну, ні Полякову не помітили б", "Ти набагато краще, ніж більшість артистів. І коли хтось утік із України, ти давала концерти у місцях, де летіли ракети. Безмежно поважаю та люблю”.
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