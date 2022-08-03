Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая побеждала на шоу "Маска" и была главной героиней шоу "Холостячка". Не забывает Злата и об ТикТок, где делится с фанами самым интересным.

А в этот Злата поделилась видео, в котором прошлась по российским звездам.

"Когда украинцы продолжают слушать Асти, Лорак и Басту. А я вкладываю деньги и силы в популяризацию украинской музыки", - написала Огневич на видео.

"Бесит", - добавила Злата.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Кто это такие?" Уже не помню", "Со Златой никто не сравнится", "Ты круче в 100 раз", "Удалили и заблокировали все это еще в первые дни войны", "Слушаю наше, родненькое", "Та какая Асти и Лорак, наша Злата непревзойденная. Это золотой голос", "Если бы Лорак, Лобода так не поступили, то ни Инну, ни Полякову не заметили бы", "Ты гораздо лучше, чем большинство артистов. И когда кто-то бежал из Украины, ты давала концерты в местах, где летели ракеты. Безгранично уважаю и люблю".

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