Співачка Джамала, переможниця "Євробачення", вразила рухами з новим партнером з "Танців зі зірками" у Польщі.

Як пише Politeka.net , Джамала - відома українська співачка та переможниця "Євробачення". Зірка нещодавно зважилася піти брати участь у польських "Танці зі зірками", де її партнером став Яцек Єшке. Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу співачка поділилася кадрами зі зйомки зі своїм партнером.

Пара виконала кілька рухів, доки їх знімали.

"Знайомтеся! Мій партнер на Танцях Jacek Jeschke. І це метч із першої хвилини. Показувати більше?", - написала Джамала.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як красиво, ідеальна пара", "Де потім можна подивитися?", "Вау, це неймовірно. Чекаємо на продовження", "Привіт Яцеку :) Нехай подбає про нашу українську королеву", "на вас велика відповідальність показати українців з кращого боку . вболіваю за ваш успіх на польському ТБ!", "Ми так пишаємося тобою".

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