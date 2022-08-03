Певица Джамала, победительница "Евровидения", впечатлила движениями с новым партнером по "Танцях з зірками" в Польше.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица и победительница "Евровидения". Звезда недавно решилась пойти участвовать на польские "Танці з зірками", где ее партнером стал Яцек Ешке. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз певица поделилась кадрами со съемки со своим партнером.

Пара выполнила несколько движений, пока их снимали.

"Знакомьтесь! Мой партнер на Танцах Jacek Jeschke. И это метч с первой минуты. Показывать больше?", - написала Джамала.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как красиво, идеальная пара", "Где потом можно посмотреть?", "Вау, это невероятно. Ждем на продолжение", "Привет Яцеку :) Пусть позаботится о нашей украинской королеве", "на вас большая ответственность показать украинцев с лучшей стороны. болею за ваш успех на польском ТВ!", "мы так гордимся тобой".

Напомним, Джамала показала, что вытворяет на танцполе с новым партнером по "Танцях з зірками"

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