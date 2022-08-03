Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка кілька місяців тому зробила пластику та збільшила бюст, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася фотографіями зі своїм коханим блогером Олександром Волошиним, і зізналася, що зустрічатиме 21-й день народження.

На нових фотографіях Анна та Олександр засмучені на прогулянці у місті. Перед камерою співачка з'явилася у спокусливому образі – на ній коротка зелена сукня, яка підкреслила струнку фігуру та декольте після пластики. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Трінчер заговорила про вік: "Кожного 3го серпня я намагаюсь зрозуміти, як так швидко плине час. Де мої 12, коли підлітки в 16-17 мені здавались дядями і тьотями. За цей рік, до речі, мене двічі назвали тьотею… жесть. Знаєте, зараз той самий час коли все нарешті стає на свої місця, а з іншої сторони думка, що ти вже більше не будешь безтурботною, що твоїм життям більше не попіклується мама і що ти вже не зможешь заритись під ліжко і ніби там усі твої проблеми щезнуть - лякає. Все, я доросла, остаточно".

Нагадаємо, "Я довго звикала": Онуфрійчук з "Танців з зірками" відверто розповіла про життя в іншій країні.

Як повідомляла Politeka, "Дівчата можуть все": Каменських у коротких шортах показала довгі ноги, фото.

Також Politeka писала, що "Все трапиться…": Камінська з "НеАнгелів" у "дірявому" піджаку здивувала зовнішнім виглядом.