Альтернативою може стати платина, срібло чи біжутерія із медичного сплаву під золото.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська поскаржилася на погане самопочуття у разі носіння біжутерії та золотих прикрас. За словами знаменитості, вона страждає від сильної алергічної реакції. Всі прикраси зірки, скоріше за все, не містять дорогоцінні метали.

У цій проблемі співачка зізналася у своїх Інстаграм-Сторіз.

"Поки звикаю до себе в новому іміджі, а поки що хотіла вам знаєте, що розповісти? У мене є проблема, я обожнюю біжутерію золотистого кольору, але у мене алергія на неї. І на золото у мене теж алергія", - зізналася Оля Цибульська.

На цьому тлі співачка запитала поради у користувачів мережі та попросила їх порадити їй якийсь бренд біжутерії, який не викликатиме у неї алергічної реакції.

"Дуже хочеться таких цацьок. Прикраси зі срібла та білого золотого вже є, але хочеться чогось жовтого", - додала Оля Цибульська.

Алергія на золото підтверджується іншими прикрасами зірки - на ній рідко можна побачити яскраво-жовті блискітки. Здебільшого біжутерія - білого кольору з камінням та без нього.

Варто зазначити, що алергія на золото при носінні прикрас зустрічається досить часто. Причина ховається у додаткових металах, які використовуються для виготовлення золотих виробів. Але це не привід засмучуватися та відмовлятися від прикрас. Альтернативою може стати платина, срібло чи біжутерія із медичного сплаву під золото.

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