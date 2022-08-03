Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка продовжує свої тури країнами Європи і вже анонсувала тур Америкою на підтримку країни. Також артистка започаткувала свій фонд, щоб допомагати постраждалим від російської агресії. Виконавиця нещодавно також відзначилася під час виступу у Казахстані.

Так, у Казахстані пройшло масштабне шоу "Voice of Peace", яке було названо найяскравішою музичною подією цього літа. Нещодавно в Казахстані пройшов антивоєнний концерт українських та казахських зірок – Voice of Peace, у якому брала участь і сама Тіна, а також Монатик та Надя Дорофєєва.

"Зібрані кошти від концерту у розмірі 50 тисяч доларів будуть передані до благодійного фонду співачки Тіни Кароль для гуманітарної допомоги українським дітям, а також підтримки дитячих онкологічних лікарень України", - сказано також на сторінці ФанТіна.

Після смерті чоловіка Євгена Огіра відома українська співачка Тіна Кароль залишилася вдовою з маленькою дитиною на руках. Коли він підріс, співачка відправила хлопчика подалі від своєї публічності – він живе та навчається у Великій Британії. Однак, іноді він прилітає додому до мами, або ж вона приїжджає до нього погостювати.

Так, нещодавно у соцмережі з'явилося миле фото Тіни з її Веніаміном, який останнім часом дуже подорослішав.

Нагадаємо, "Схожа на італійку": Юля "Зайка" з "Холостяка" у нескромній сукні засвітилася за кордоном.

Як повідомляла Politeka, "Навчіть мене": Камінська з "НеАнгелів" зіткнулася з несподіваною проблемою за кордоном.

Також Politeka писала, що "Кожна зустріч із вами…": Могилевська запросила всіх українців на свій день народження, відео.