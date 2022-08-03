Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая продолжает свои туры по странам Европы и уже анонсировала тур по Америке в поддержку страны. Также артистка основала свой фонд, чтобы помогать пострадавшим от российской агрессии. Исполнительница недавно также отличилась во время выступления в Казахстане.

Так, в Казахстане прошло масштабное шоу "Voice of Peace", которое было названо самым ярким музыкальным событием этого лета. Недавно в Казахстане прошел антивоенный концерт украинских и казахских звезд – Voice of Peace, в котором участвовала и сама Тина, а также Монатик и Надя Дорофеева.

«Собранные средства от концерта в размере 50 тысяч долларов будут переданы в благотворительный фонд певицы Тины Кароль для гуманитарной помощи украинским детям, а также поддержки детских онкологических больниц Украины» - сказано также на странице ФанТина.

После смерти мужа Евгения Огира известная украинская певица Тина Кароль осталась вдовой с маленьким ребенком на руках. Когда он подрос, певица отправила мальчика подальше от своей публичности – он живет и учится в Великобритании. Однако, время от времени он прилетает домой к маме, либо же она приезжает к нему погостить.

Так, недавно в соцсети появилось милое фото Тины с ее Вениамином, который в последнее время здорово повзрослел.

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