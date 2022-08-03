Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін – відомий український музикант. Зірка одружена з актрисою Сніжаною, з якою виховує трьох дітей. Сімейство після початку війни виїхало до Німеччини. Як зізнався Бабкін в інтерв'ю Славі Дьоміну, вони там отримували грошову допомогу як біженці. На це одразу різко відреагували українці, які жорстко розкритикували знамениту родину. Дружина Бабкіна не мовчала і записала звернення до українців, опублікувавши його на своїй сторінці в Інстаграм.

"Усім привіт. Яка цікава історія. Тут чужих не потрібно, ворогів не потрібно, самі ж своїх з'їдають, розтоптують і оголошують ворогами для нашої країни...", - почала свій спіч Бабкіна.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Ми з вами, Харків разом, ми обов'язково вистоємо, дякую Вам велике за Вашу підтримку. Ви найкращі", "Сніжаночка! Ви молодці! Ми вами пишаємося, а особливо тим, що ви хочете повернутися в наше рідне місто Харків!! Харків'яни - це певний дух!", "Спасибі Вам, за підтримку Харкова!!! Неприємно до сліз!! Щиро вдячна. Кожному, хто не здається і допомагає!! Допомагає ЗСУ, Сусідам, просто не знайомим людям!" Сніжана та Сергій вчасно видаляйте ботів!".

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