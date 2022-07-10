Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - успешный украинский музыкант и актер. Звезда в театре познакомился со Снежанной, на которой женился через некоторое время. У пары есть двое детей - Веселина и Елисей. Также Снежана воспитывает сына Артура, который появился еще до отношений с Бабкиным. Сейчас семейство находится в Венеции, Италия. Звездная чета взяла паузу между благотворительными концертами и решила отдохнуть. А на новых кадрах Снежана решила показать, как занимается в мини-бикини.
На кадрах в ускореннов темпе Снежана показала, как занимается. Бабкина была в мини-бикини, позируя перед камерой.
"Полезная 10-минутка. Такие ежедневные восстанавливающие 10-минутки мы будем делать ежедневно в Медиативном Месяце", - написала Бабкина.
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