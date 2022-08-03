Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант. Звезда после начала войны уехал с женой и детьми в Европу. А в новом интервью Славе Демину артист рассказал, как получал денежную помощь от Германии. Демин опубликовал фрагмент интервью в своем блоге Инстаграм.

"Сергей Бабкин о выплатах его семье от Германии как беженцам. И о том, как родители немецких учеников оплатили обучение его детям", - написал Демин.

Фанаты жестко отреагировали на получение денег Бабкиным:



"Какая стыдоба", "Боже какая стыдоба. Самые бедные.За границу выехали те у кого есть деньги, а у кого их нет сидящих по своим домам", "Да ну простите меня люди, я не понимаю тех, кто уехал, кто действительно имеет возможность, сидит на помощи другого государства и занимает место тех, кто действительно в этом нуждается!! Дальше интересно, школа частная? В бесплатную школу пойти не? Что за бред? Самые бедные", "Самые бедные за помощью обратились… вот из-за таких ребят и отменяют помощь многие страны… приехали на курорт бесплатно…", "Сережа , братик возвращайся на Салтовку , где у тебя теща живет, что же ты спрятался", "Я полюбила Бабкина еще с того момента, когда была у него на концерте в Стереоплазе, где они вместе с Вакарчуком представляли проект Брюссель... извините, но сейчас у меня язык отняло. Это пипец".

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