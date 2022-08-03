Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант. Звезда женат на актрисе Снежане, с которой воспитывает троих детей. Семейство после начала войны выехало в Германию. Как признался Бабкин в интервью Славе Демину, они там получали денежную помощь как беженцы. На это сразу резко отреагировали украинцы, которые жестко раскритиковали знаменитое семейство. Жена Бабкина не стала молчать и записала обращение к украинцам, опубликовав его на своей страничке в Инстаграм.

"Всем привет. Какая интересная история. Тут чужих не нужно, врагов не нужно, сами своих же съедают, растаптывают и объявляют врагами для нашей страны...", - начала свой спич Бабкина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мы с вами, Харьков вместе, мы обязательно выстоим, спасибо Вам большое за Вашу поддержку. Вы лучшие", "Снежаночка! Вы молодцы! Мы вами гордимся, а особенно тем, что вы хотите вернуться в наш родной город Харьков!! Харьковчане - это определённый дух!", "Спасибо Вам, за поддержку Харькова!!! Неприятно до слез!! Искренне благодарна. Каждомуу , кто не сдается и помогает!! Помогает ЗСУ, Соседям ,просто не знакомым людям!", "Я из Харькова! Снежана и Сергей вовремя удаляйте ботов!".

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