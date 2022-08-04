Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - успішний український бізнесмен, який запам'ятався всім після участі у "Холостяку". Чоловік кілька тижнів не з'являвся в мережі і не розповідав про те, що відбувається в житті, чим турбував фанатів.

А нещодавно Михайло розповів, що готовий знову активно вести соціальні мережі, спілкуватися з аудиторією та розповідати про своє життя. При цьому Заливако так і не прокоментував своє розставання з Ганною Богданою, яка зараз веселиться закордоном.

Чоловік намагається розповісти про свою роботу – він вирішив залишитися у Києві та намагається зміцнити свій бізнес. Також Михайло вирішив продовжувати будувати майбутнє саме у столиці. Не втрачає він і почуття гумору, чим потішить шанувальників.

Виходячи на вулицю в неохайному вигляді, він тільки жартує: «Куплю праску». А вже після походу до магазину та того, як промок під дощем: «Куплю фен».

«Трохи про себе. Нікуди не втік, не поїхав. Я у Києві, працюю у Києві, кажемо так. Щодо переїзду – немає і не хочеться, я вірю та люблю нашу країну, вірю в те, що ми переможемо.

У наступні дні розповідатиму більше про себе, ніж займаюся, що роблю. І більше гумору, бо довкола і так багато всього сумного. Буде більше!" – поділиться Заливако.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако після розставання з Богданом попросив про допомогу

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако після розставання з Богданом від душі порадував українок.

Також Politeka писала, що знову "Холостяк" Заливако вперше розкрив, де і як живе після розлучення з Богданом.