Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - успешный украинский бизнесмен, который запомнился всем после участия в "Холостяке". Мужчина несколько недель не появлялся в сети и не рассказывал о происходящем в жизни, чем беспокоил фанатов.

А не так давно Михаил рассказал, что готов снова активно вести социальные сети, общаться с аудиторией и рассказывать о своей жизни. При этом Заливако так и не прокомментировал свое расставание с Анной Богдан, которая сейчас веселится заграницей.

Мужчина старается рассказать о своей работе – он принял решение остаться в Киеве и старается укрепить свой бизнес. Также Михаил решил продолжать строить будущее именно в столице. Не теряет он и чувства юмора, чем забавит поклонников.

Выходя на улицу в неопрятном виде, он только отшучивается: «Куплю утюг». А уже после похода в магазин и того, как промок под дождем: «Куплю фен».

«Немножко о себе. Никуда не убежал, не уехал. Я в Киеве, работаю в Киеве, кажем так. По поводу переезда – нет и не хочется, я верю и люблю нашу страну, верю в то, что мы победим.

В следующие дни буду рассказывать больше о себе, чем занимаюсь, что делаю. И больше юмора, потому что вокруг и так много всего грустного. Будет больше!» - поделится Заливако.

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