Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження. Зірка на момент початку війни перебував за межами України, але все ж таки через деякий час вирішив повернутися назад. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де не лише ділиться рецептами, а й кадрами з особистого життя.

А цього разу Хіменес-Браво поділився сторіс, де займався у спортзалі зі штангою.

"Доброго ранку. Ще один дієвий спосіб боротьби зі стресом: тримати себе у формі", - написав Хіменес.

Варто зазначити, Ектор Хіменес-Браво, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Після повернення в Україну знаменитість навіть записався на курси з вогневої підготовки, а також активно висвітлює війну у своєму блозі.

Повідомлялося, що Ектор Хіменес-Браво поділився фото зі своєю коханою.

"Ну це ж не Христина", "Скільки платять цій моделі за настільки безглузду PR акцію?", "Не вірю! Екторе, ну люди ж не настільки дурні, щоб вірити в цю казку".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, що допомагає йому триматися.

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, хто надає йому сили жити далі.

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