Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда на момент начала войны находился за пределами Украины, но все же через некоторое время решил вернуться обратно. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где не только делится рецептами, но и кадрами из личной жизни.

А в этот раз Хименес-Браво поделился сторис, где занимался в спортзале со штангой.

"Доброе утро. Еще один действенный способ борьбы со стрессом: держать себя в форме", - написал Хименес.

Стоит отметить, Эктор Хименес-Браво как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. После возвращения в Украину знаменитость даже записался на курсы по огневой подготовке, а также активно освещает войну в своем блоге.

Сообщалось, что Эктор Хименес-Браво поделился фото со своей возлюбленной.

"Ну это же же не Кристина", "Сколько платят этой модели за столь бессмысленную PR акцию?", "Не верю! Эктор,ну люди ж не настолько глупые, чтоб верить в эту сказку".

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