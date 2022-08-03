Володимир Дантес та Даша Кацуріна записали звернення, після чого Володимир Остапчук вирішив привітати їх.

Як пише Politeka.net , Володимир Дантес – відомий український артист. Зірка нещодавно розійшовся з Надею Дорофєєвою після 10 років стосунків. У цей же час вирішили розлучитися друзі зіркової пари - Даша та Михайло Кацуріни, успішні ресторатори. А потім уже Надю помітили з Мишком на відпочинку в Барселоні. Дорофєєва не стала приховувати і зізналася, що вона разом із Кацуріним.

У цей час Дантес дуже зблизився з Дашею. Все частіше і частіше можна побачити пару разом, а нещодавно Кацуріна показала зворушливу аватарку на своєму телефоні, де вона з дітьми та Дантесом.

А тепер Володимир Дантес із Дашею Кацуріною записали зворушливе звернення до фанів. При цьому пара сиділа у ліжку. Але незважаючи на всі слизькі натяки, пара не зізналася, що разом, а попросила допомогти тваринам, які страждають від війни.

Анатолій Анатолич вирішив пожартувати з Даші та Вової:

"Вова, чому я думаю тільки про те, чи в штанах ти на цьому відео або просто в трусах домашньому? Тваринам допомагаємо!".

Не залишився осторонь і Володимир Остапчук. Зірка присвятив цілий сторис парі.

"Я так і думав, вітаю", - написав зірка.

Нагадаємо, екс-дружина бойфренда Дорофєєвої Кацуріна вразила виглядом у прозорій сукні.

А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес не зміг непоміченим перетнути кордон .

Також Politeka писала, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою показав своє холостяцьке житло



