Як пише Politeka.net, Джиган (Деніс Устименко-Вайнштеїн) – російський виконавець українського походження, який народився в Одесі. Знаменитість здобув в Україні освіту, а також у 19 років став Майстром спорту України. Після цього Джиган зайнявся музикою і побудував кар'єру в Росії. Після 24 лютого Денис не відреагував на війну в Україні.
А другого серпня знаменитість мала день народження, йому виповнилося 37 років. До мережі потрапили кадри, де радісний Денис стояв біля святкового торта у вигляді ракети.
Володимир Остапчук не зміг пройти повз цю новину.
"Вчора у співака ротом Джигана, який народився в Одесі, був день народження. Поки Україною летять ракети, він їсть торти у вигляді ракет", - написав Володимир.
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"Ну не знущайся над словом співак... Він шепелявий ****", - написала Оля Полякова.
"Просто дно. Коли здавалося, що гірше не куди, але ні))", - написала Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, переможниця "Холостяка".
Нагадаємо, 17-річна донька Полякової виступила на благодійному концерті в Італії .
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