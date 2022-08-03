Співак Джиган похвалився тортом-ракетою, що його презентували на День народження, що не схвалили Володимир Остапчук, Оля Полякова та інші українські зірки.

Як пише Politeka.net, Джиган (Деніс Устименко-Вайнштеїн) – російський виконавець українського походження, який народився в Одесі. Знаменитість здобув в Україні освіту, а також у 19 років став Майстром спорту України. Після цього Джиган зайнявся музикою і побудував кар'єру в Росії. Після 24 лютого Денис не відреагував на війну в Україні.

А другого серпня знаменитість мала день народження, йому виповнилося 37 років. До мережі потрапили кадри, де радісний Денис стояв біля святкового торта у вигляді ракети.

Володимир Остапчук не зміг пройти повз цю новину.

"Вчора у співака ротом Джигана, який народився в Одесі, був день народження. Поки Україною летять ракети, він їсть торти у вигляді ракет", - написав Володимир.

"Ну не знущайся над словом співак... Він шепелявий ****", - написала Оля Полякова.

"Просто дно. Коли здавалося, що гірше не куди, але ні))", - написала Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, переможниця "Холостяка".

Нагадаємо, 17-річна донька Полякової виступила на благодійному концерті в Італії .

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