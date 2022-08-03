Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка стала ще популярнішою після того, як була в головній ролі "Холостячки" у першому сезоні. Артистка почала висловлюватися про своє життя в Інстаграм і нерідко ділиться важливими зауваженнями.

«Ну а після вчорашніх геополітичних замісів, я остаточно зрозуміла – не можна втрачати жодної хвилини життя на страждання та сумніви. Жити тут і зараз! В гостях добре а вдома краще. Я завжди сумую за цим відчуттям – удома…

А знаєте, що я зрозуміла? Що хочу, як Ненсі Пелосі в 82 виглядати чудово, та ще й на весь світ наводити кипиш на весь світ у костюмі рожевому брючному» - висловилася Ксенія.

Спочатку Ксенія боялася повертатися до Києва з дитиною, але зараз починає приймати нові випробування та підтримує українців.

«Так хочеться прокинутися і зрозуміти, що все побачене і те, що дізнався вчора, було просто сном… Темрява хоче зруйнувати нас, але ми маємо бути сильнішими. Ми маємо самі програмувати себе на перемогу, на добре, на те, що зможе порадувати», - розмірковує Ксенія.

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