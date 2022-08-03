Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая стала еще популярнее после того, как была в главной роли "Холостячки" в первом сезоне. Артистка стала часто высказываться о своей жизни в Инстаграм и нередко делится важными замечениями.

«Ну а после вчерашних геополитических замесов, я окончательно поняла – нельзя терять ни одной минуты жизнь на страдания и сомнения. Жить тут и сейчас! В гостях хорошо, а дома лучше. Я всегда скучаю за этим ощущением – дома…

А еще знаете, что я поняла? Что хочу, Как Нэнси Пэлоси в 82 выглядеть отменно, да еще и на весь мир наводить кипишь на весь мир в костюме розовом брючном» - высказалась Ксения.

Сначала Ксения боялась возвращаться в Киев с ребенком, но сейчас начинает принимать новые испытания и поддерживает украинцев.

«Так хочется проснуться и понять, что все увиденное и то, что узнал вчера, было просто сном… Тьма хочет разрушить нас, но мы должны быть сильнее. Мы должны сами программировать себя на победу, на хорошее, на то, что сможет порадовать» - рассуждает Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

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