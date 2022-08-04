Як пише Politeka.net , Михайло Романова - відома українська співачка, колишня солістка гурту ВІА Гра. Зірка товаришує з Максом Барським, який після початку війни пішов захищати Україну. Мишко і сама підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Романова і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Романова поділилася фото, де сиділа в одних джинсах та прикривала свою красу квітами.

"Сьогодні у мене День Народження і все своє кохання, яке я отримала від усіх людей, які мене вже привітали і будуть вітати, я хочу направити нашим хлопцям ЗСУ, тому що від них сьогодні залежить те, в якій Україні ми житимемо. велике спасибі за вчора, за сьогодні та за завтра!”, - написала Мишко.

Фанати, включаючи Макса Барських, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"З днем ​​народження красуня моя", "З Днем Народження, щастя, здоров'я, кохання!!! Нехай усі мрії збудуться!!! І нехай завжди буде Мирне небо над головою", "З днем ​​народження щасливого життя мирного неба та здоров'я тобі і твоїм рідним", "З днем ​​народження моє кохання, будь завжди щасливе і улюблене", "З днем ​​народження Мишко! Нехай все виходить і збувається", "Нехай все все збувається, нехай кожен день буде щасливим, світлим, добрим".

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