Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, бывшая солистка группы ВИА Гра. Звезда дружит с Максом Барских, который после начала войны пошел защищать Украину. Миша и сама поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Романова и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Романова поделилась фото, где сидела в одних джинсах и прикрывала свою красоту цветами.

"Сегодня у меня День Рождения и всю свою любовь, которую я получила от всех людей, которые меня уже поздравили и будут поздравлять, я хочу направить нашим ребятам ВСУ, потому что от них сегодня зависит то, в какой Украине мы будем жить. Ребята, большое спасибо за вчера, за сегодня и за завтра!", - написала Миша.

Фанаты, включая Макса Барских, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С днём рождения красотулька моя", "С Днём Рождения, счастья, здоровья, любви!!! Пусть все мечты сбудутся!!! И пусть всегда будет Мирное небо над головой", "С днём рождения счастливой жизни мирного неба и здоровья тебе и твоим родным", "С днем рождения моя любовь, будь всегда счастлива и любима", "С днём рождения Миша! Пускай все получается и сбывается", "Пусть все все сбывается , пусть каждый день будет счастливым, светлым, добрым".

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