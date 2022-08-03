Як пише Politeka.net , Софія Ротару – популярна українська співачка, яка має звання Національної легенди України. Зірка має внучку - Соню Євдокименко, відому американську модель. Соня живе у Нью-Йорку, де навчається та активно будує кар'єру. Євдокименко має вже нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.
А на літо Соня вирішила переїхати до Лос-Анджелеса, де їй запропонували роботу, але вже восени обіцяла повернутися назад до Нью-Йорка. Не забуває Соня і про Інстаграм, де активно веде блог. А на цей раз Євдокименко поділилася свіжими фото.
На першому знімку можна побачити чуттєвий образ Соні в напівтемряві. Другий знімок був райдужнішим, адже вже Євдокименко була в ніжних кольорах. Зірка обернулася до фотографа, вражаючи своїм трепетним поглядом.
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Варто зазначити, що Соня, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Повідомлялося, що Соня Євдокименко поділилася новим постом із Беверлі Хіллз.
На нових фотографіях Соня знята в розкішному готелі, вона відпочиває з журналом у руках, вмостившись на дивані. Перед камерою модель з'явилася в білому халаті нічого.
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