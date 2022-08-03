Як пише Politeka.net , Софія Ротару – популярна українська співачка, яка має звання Національної легенди України. Зірка має внучку - Соню Євдокименко, відому американську модель. Соня живе у Нью-Йорку, де навчається та активно будує кар'єру. Євдокименко має вже нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.

А на літо Соня вирішила переїхати до Лос-Анджелеса, де їй запропонували роботу, але вже восени обіцяла повернутися назад до Нью-Йорка. Не забуває Соня і про Інстаграм, де активно веде блог. А на цей раз Євдокименко поділилася свіжими фото.

На першому знімку можна побачити чуттєвий образ Соні в напівтемряві. Другий знімок був райдужнішим, адже вже Євдокименко була в ніжних кольорах. Зірка обернулася до фотографа, вражаючи своїм трепетним поглядом.

Варто зазначити, що Соня, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Повідомлялося, що Соня Євдокименко поділилася новим постом із Беверлі Хіллз.

На нових фотографіях Соня знята в розкішному готелі, вона відпочиває з журналом у руках, вмостившись на дивані. Перед камерою модель з'явилася в білому халаті нічого.

Нагадаємо, онука Ротару поділилася секретом своєї стрункості: закидала ногу та вигиналася

А ще Politeka повідомляла, що онука Ротару розстебнула блискавку, дозволивши оцінити її форми під час прогулянки: вражаючі кадри

Також Politeka писала, що онука Ротару в рожевому костюмі вразила виглядом на прогулянці Беверлі Хіллс



