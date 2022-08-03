Как пишет Politeka.net, София Ротару - популярная украинская певица, которая имеет звание Национальной легенды Украины. У звезды есть внучка - Соня Евдокименко, известная американская модель. Соня живет в Нью-Йорке, где учится и активно строит карьеру. У Евдокименко есть уже жених-миллионер, который попадал в список Форбс.

А на лето Соня решила переехать в Лос-Анджелес, где ей предложили работу, но уже осенью обещала вернутся обратно в Нью-Йорк. Не забывает Соня и об Инстаграм, где ведет активно блог. А в этот раз Евдокименко поделилась свежими фото.

На первом снимке можно увидеть чувственный образ Сони в полумраке. Второй снимок был более радужным, ведь уже Евдокименко была в нежных цветах. Звезда обернулась к фотографу, впечатляя своим трепетным взглядом.

Стоит отметить, Соня, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Сообщалось, что Соня Евдокименко поделилась новым постом из Беверли Хиллз.

На новых фотографиях Соня запечатлена в роскошном отеле, она отдыхает с журналом в руках, умостившись на диване. Перед камерой модель появилась в белом халате без ничего.

Напомним, внучка Ротару поделилась секретом своей стройности: забрасывала ногу и выгибалась

А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару расстегнула молнию, позволив оценить ее формы во время прогулки: впечатляющие кадры

Также Politeka писала, что внучка Ротару в розовом костюме впечатлила видом на прогулке в Беверли Хиллс



