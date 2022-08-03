Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка є зіркою "Жіночого кварталу". На цьому таланти знаменитості не закінчуються, адже Катя обожнює спорт, танці біля пілона та розтяжку. Зірка не лише показує свої вміння, а й навчає всіх охочих. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами своєю творчістю, а також кадрами з особистого життя.

А цього разу Катя розмістила фотографію зі спортзалу. Зірка позувала в велосипедах та топіці. Актриса підняла руку, вихваляючись своїм біцепсом.

"Сьогодні будуть дуже гарячі булочки, приєднуйтесь", - написала Катя у своєму новому сторісі, яке розмістила в Інстаграм.

Варто зазначити, що Нікітіна, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Повідомлялося, що Катя Нікітіна вирішила торкнутися мовної теми. Зірка зазначила, що зараз вона передає "привіт суржику".

"Українська мова - топ. Я обіцяю, підтягнути. Друзі, лаятися через це не потрібно. Просто навчайте. Але поки що "привіт суржик", - написала Катя.

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