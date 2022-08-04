Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий ресторатор та шеф-кухар, а також суддя "Майстер Шеф". Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А на цей раз Ектор розповів, як приготувати баклажани.

Запечені баклажани по-сицилійськи.

Після цього рецепту ви ніколи не захочете звичайних печених баклажанів

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• Баклажан - 1 шт

• Оливкова олія

• Сіль, перець», - написав Ектор.

"Додаємо трохи кохання та пританцьовок біля плити та вуалю! Бережи і кидай вогонь, у коментарі якщо сподобався рецепт", - додав шеф-кухар.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Супер", "Рецепт бомба, спасибі", "Обов'язково приготую", "Спасибі Ектор. Плюс у шкатулку рецептів", "Дякую, Ектор, класний рецепт. Обов'язково приготую!!!!", "Дякую за рецепт напевно смачно вийде" , "Браво, говоріть українською", "Ну ви просто вогонь", "Ну що ж готуватимемо".

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