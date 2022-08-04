Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий ресторатор та шеф-кухар, а також суддя "Майстер Шеф". Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А на цей раз Ектор розповів, як приготувати баклажани.
Запечені баклажани по-сицилійськи.
Після цього рецепту ви ніколи не захочете звичайних печених баклажанів
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• Баклажан - 1 шт
• Оливкова олія
• Сіль, перець», - написав Ектор.
"Додаємо трохи кохання та пританцьовок біля плити та вуалю! Бережи і кидай вогонь, у коментарі якщо сподобався рецепт", - додав шеф-кухар.
Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Супер", "Рецепт бомба, спасибі", "Обов'язково приготую", "Спасибі Ектор. Плюс у шкатулку рецептів", "Дякую, Ектор, класний рецепт. Обов'язково приготую!!!!", "Дякую за рецепт напевно смачно вийде" , "Браво, говоріть українською", "Ну ви просто вогонь", "Ну що ж готуватимемо".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, що допомагає йому триматися.
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розповів, хто надає йому сили жити далі
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" здивував низкою одкровень про своє життя .