Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный ресторатор и шеф-повар, а также судья "Мастер Шеф". Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Эктор рассказал, как приготовить баклажаны.

"Запеченные баклажаны по-сицилийски.

После этого рецепта вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов

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• Баклажан — 1 шт

• Оливковое масло

• Соль, перец", - написал Эктор.

"Добавляем немного любви и пританцовок у плиты и вуаля! Храни и бросай огонь, в комментарии если понравился рецепт", - добавил шеф-повар.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Супер", "Рецепт бомба, спасибо", "Обязательно приготовлю", "Спасибо Эктор. Плюс в шкатулку рецептов", "Спасибо, Эктор, классный рецепт. Обязательно приготовлю !!!!", "Спасибо за рецепт наверняка вкусно выйдет", "Браво, говорите по украински", "Ну вы просто огонь", "Ну что же будем готовить".

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