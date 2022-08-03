Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія показала дочку Лізу, яка влаштувала пустощі просто під дощем.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист та зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений із танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу знаменитість опублікувала відео, на якому Ліза дочка гралася під дощем.

Малятко стрибала і бігала під дощем, радуючи своєю енергійністю.

"Нехай буде добре всім нам...", - написала Вікторія.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Клас", "Ця дівчинка неймовірна. Вона така енергійна і щаслива тут", "Кіцюня, позитивчик наш). Все буде Україна", "Дуже красива і позитивна у вас дівчинка", "Мала красуня".

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