Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Виктория, как и звездный супруг, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз знаменитость опубликовала видео, на котором дочь Лиза игралась под дождем.
Малышка прыгала и бегала под дождем, радуя своей энергичностью.
"Пусть будет хорошо всем нам..", - написала Виктория.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Класс", "Эта девочка невероятная. Она такая энергичная и счастливая здесь", "Кицюня, позитивчик наш). Все будет Украина", "Очень красивая и положительная у вас девочка", "Малая красапета".
Напомним, дочь Ткача из "Квартал 95" впечатлила талантом, мать все сняла на видео
Также Politeka сообщала, что Ткач из "Квартал 95" с "чужой" женой и детьми устроил отдых прямо в квартире
А еще Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" впечатлил кадрами со своей дочерью