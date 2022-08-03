Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория показала дочь Лизу, которая устроила шалости прямо под дождем.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Виктория, как и звездный супруг, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз знаменитость опубликовала видео, на котором дочь Лиза игралась под дождем.

Малышка прыгала и бегала под дождем, радуя своей энергичностью.

"Пусть будет хорошо всем нам..", - написала Виктория.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Класс", "Эта девочка невероятная. Она такая энергичная и счастливая здесь", "Кицюня, позитивчик наш). Все будет Украина", "Очень красивая и положительная у вас девочка", "Малая красапета".

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