Так, у себе в Інстаграм Лілія Ребрик розмістила відео, в якому знято на порозі свого будинку під час дощу.
Спочатку артистка позує зі спини на порозі особняка, задумливо дивлячись на природу, а потім радісно вибігає та підставляє обличчя під дощ.
Відео супроводжується під трек українського співака Монатика "Мріяти не шкідливо".
«Хочу, щоб попри все, ми знаходили для себе маленькі радощі. І не засуджували тих, хто їх знаходить», – написала теледіва.
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Лілія Ребрик придбала двоповерховий будинок у котеджному містечку «Лісове озеро» у 2017 році. У розпорядженні телеведучої та її сім'ї є басейн, акуратний газон, веранда та особистий мангал.
У затишному будинку вони проводять вихідні, влаштовують сімейні урочистості та відпочивають від міської суєти.
Нагадаємо, Ребрик поділилася щасливими моментами, показавши свою кохану маму.
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