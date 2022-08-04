Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала свій затишний заміський будинок на Київщині під час дощу

Так, у себе в Інстаграм Лілія Ребрик розмістила відео, в якому знято на порозі свого будинку під час дощу.

Спочатку артистка позує зі спини на порозі особняка, задумливо дивлячись на природу, а потім радісно вибігає та підставляє обличчя під дощ.

Відео супроводжується під трек українського співака Монатика "Мріяти не шкідливо".

«Хочу, щоб попри все, ми знаходили для себе маленькі радощі. І не засуджували тих, хто їх знаходить», – написала теледіва.

Лілія Ребрик придбала двоповерховий будинок у котеджному містечку «Лісове озеро» у 2017 році. У розпорядженні телеведучої та її сім'ї є басейн, акуратний газон, веранда та особистий мангал.

У затишному будинку вони проводять вихідні, влаштовують сімейні урочистості та відпочивають від міської суєти.

Нагадаємо, Ребрик поділилася щасливими моментами, показавши свою кохану маму.

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