Знаменита українська співачка Наталія Могилевська, яка вже кілька тижнів гастролює Україною зі своєю моновиставою "Я вдома", 2 серпня відзначила свій день народження.

Співачці виповнилося 47 років. На своїй сторінці в Instagram Могилевська розмістила серію фото зі святкування та подякувала всім за привітання.

Наталія з розмахом відзначила свій день народження в театрі ім. Лесі Українки в Києві. Співачка зібрала цілий зал гостей, серед яких були зірки, а також військові й представники різних силових структур. На деяких кадрах можна побачити Євгена Кошового з "Квартал 95", співака Влада Дарвіна.

"Дякую всім за цей вечір! За привітання, оплески, квіти, за сюрпризи та вашу увагу! Я щаслива! Люблю вас! ❤️ Перемоги нашій Україні! Миру нам всім!", — написала артистка.

До привітань в коментарях долучилася екс-солістка гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха.

"Натуся, вітаю тебе з Днем Народження!!! 😍❤️ Нехай твоя позитивна енергетика завжди притягує тільки щирих і хороших людей! Натхнення в всіх справах і ще міліарди фанів твоєї творчості в усьому світі!", — побажала вона Могилевській.

Шанувальники також захоплюються артисткою в коментарях:

"Неймовірна, та щаслива, і сильна Українська жінка";

"Наташа,ти тепер справжній символ України";

"Надзвичайний був вечір! Дякую Вам,Наталіє,за емоції та душевний вечір! Ви-неймовірна!".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, як отримала стресовий перелом.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина несподівано висловилася про роботу Огнєвіч.

Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська кардинально змінила імідж, українці не оцінили.