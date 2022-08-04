Кремлівській пропаганді дуже вигідно мати при собі Таїсію Повалій.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Таїсія Повалій з початку війни в Україні підтримала росію. Крім того, вона цинічно співає пісні українською мовою в росії та Білорусі, озвучуючи пропагандистські наративи про "братні народи".

Зірка української естради Павло Зібров в інтерв'ю Аліні Доротюк обурився позицією зрадниці та запроданки.

Павло Зібров вважає, що Таїсія Повалій вже давно не варта мати звання "Народної артистки України". На думку виконавця, Мінкульт має щось зробити, аби президент Зеленський позбавив співачку цього почесного звання.

"Я вже давно казав, що у Таї Повалій потрібно забрати звання "Народної артистки України" і дати їй звання народної артистки Кремля. Один президент дає народного артиста, а інший президент може забрати. Не потрібно ні Верховної Ради, ні більшості жодної", - наголосив артист.

Крім цього, Павло Зібров розповів, що кремлівській пропаганді дуже вигідно мати при собі Таїсію Повалій, щоб ще більше просувати вигадані наративи про "братні народи". Вона допомагає просувати брехню про те, що в Україні все гаразд, а російські військові прийшли "звільняти" українців.

Нагадаємо, що Полякову та Єфросинину після скандалу спробував напоумити Зібров.

Як повідомляла Politeka, Зібров побував на виставі Могилевської і не став мовчати.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України звернулася зворушливо до Зіброва, Павло відповів.



