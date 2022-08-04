Артистка дуже позитивно поставилася до рішення Тараса Тополі піти в тероборону і розповіла, що якби мала можливість, вона б теж туди вступила.

Як повідомляє Politeka.net, з початку повномасштабної війни музикант та соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя служив парамедиком у Київській області, а зараз перебуває у Харківській області. Співачка Alyosha (Олена Тополя) із дітьми поїхала до США до родичів.

В інтерв'ю "24 каналу" вона розповіла про чоловіка.

Артистка дуже позитивно поставилася до рішення Тараса Тополі піти в тероборону і розповіла, що якби мала можливість, вона б теж туди вступила.

"Якби у мене була можливість, я б теж пішла. Для мене дуже дивно, коли чоловіки ховаються. Адже зараз відбувається тероризм, ми щодня втрачаємо життя людей. Тому я сама пішла б, якби не потрібно було вивозити дітей. Я б була разом із Тарасом", - зізналася Alyosha.

Вона також пояснила, що Тарас ділиться із дружиною новинами із фронту, але розповідає дуже мало. Співачка зазначила, що важко сприймати новини з України, перебуваючи вдалині.

"Коли перебуваю на великій відстані, то пропускаю через себе не тільки ту інформацію, яку він розповідає, а все, що відбувається. І немає нічого, що відволікає від цього... тут усі думки там. І локалізуватися неможливо. Не знаю навіть, де духовно важче все це розуміти, - зізналася Alyosha.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.