Артистка очень положительно отнеслась к решению Тараса Тополи пойти в терроборону и рассказала, что если бы у нее была возможность, она бы тоже туда вступила.

Как сообщает Politeka.net, с начала полномасштабной войны музыкант и солист группы "Антитіла" Тарас Тополя служил парамедиком в Киевской области, а сейчас находится в Харьковской области. Певица Alyosha (Елена Тополя) с детьми уехала в США к родственникам.

В интервью "24 каналу" она рассказала о муже.

Артистка очень положительно отнеслась к решению Тараса Тополи пойти в терроборону и рассказала, что если бы у нее была возможность, она бы тоже туда вступила.

"Если бы у меня была возможность, я бы тоже пошла. Для меня очень странно, когда мужчины прячутся. Ведь сейчас происходит терроризм, мы каждый день теряем жизнь людей. Поэтому я бы сама ушла, если бы не нужно было вывозить детей. Я бы была вместе с Тарасом", - призналась Alyosha.

Она также пояснила, что Тарас делится с женой новостями с фронта, но рассказывает очень мало. Певица отметила, что трудно воспринимать новости из Украины, находясь вдали.

"Когда нахожусь на большом расстоянии, то пропускаю через себя не только ту информацию, которую он рассказывает, а все, что происходит. И нет ничего, что отвлекает от этого... здесь все мысли там. И локализоваться невозможно. Не знаю даже, где духовно труднее все это понимать", - призналась Alyosha.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.