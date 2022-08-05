На життя за кордоном гумористка, на відміну від інших зірок, не скаржиться.

Нині Олена Кравець перебуває у Болгарії разом із молодшими дітьми — двійнятами Катею та Іваном, а також зі своєю свекрухою. Старша донька актриси 19-річна Марія вже повернулася до Києва. Зірка "Жіночого кварталу" розповіла у програмі "Сніданок з 1+1", коли вона планує повернутися на Батьківщину.

"Я дуже сподіваюся, що ми восени повернемося. Я вже не можу, так скучила, пів року кочового життя, дуже хочу додому. І мені здається, вже треба... Моя старша дочка не могла більше тут перебувати, її тягнуло. І там вона, мені здається, одразу ожила", – зізналася Олена Кравець.

На життя за кордоном гумористка, на відміну від інших зірок, не скаржиться. Каже, що облаштувалась у Болгарії так, щоб був хоча б мінімальний комфорт.





"Я не можу сказати, що тут важко. Ні, тут нормально. Мені дуже зручно звідси виїжджати на наші благодійні концерти, які ми по Європі даємо. Я мотаюся туди-сюди, а діти поки що тут", – розповіла Олена Кравець.

Нагадаємо, що 19-річна дочка Кравець із "Квартал 95" наважилася зробити тату, неочікувані кадри.

Як повідомляла Politeka, донька Кравець із "Квартал 95" здивувала виглядом з ланцюгами та пірсингом.

Також Politeka писала, що двійням Кравець із "Квартал 95" виповнилося по шість років.