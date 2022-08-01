19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" Маша показала, як робить собі на руці татуювання, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Олена Кравець – успішна українська актриса та зірка "Квартал 95". У зірки є троє дітей - 19-річна Маша, а також двійнята Іван та Катерина, яким нещодавно виповнилося по шість років. Марія з 15 років живе окремо від батьків, винаймаючи квартиру з подружкою. Олена сама запропонувала такий варіант доньки, адже після народження двійнят у будинку стало мало. Дівчина виросла справжньою красунею, захоплюється танцями, а також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться кадрами зі свого життя.

А на цей раз Маша вирішила показати, як робить татуювання.

"Буде краса", - написала під кадрами зірка.

А наступного сторіс Маша показала, як українізувала другу тату на своїй руці.

Після цього донька Кравець продемонструвала свіже татуювання – слово "Воля", яке зливалося до герба України.

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