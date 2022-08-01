Як пише Politeka.net , Олена Кравець – успішна українська актриса та зірка "Квартал 95". У зірки є троє дітей - 19-річна Маша, а також двійнята Іван та Катерина, яким нещодавно виповнилося по шість років. Марія з 15 років живе окремо від батьків, винаймаючи квартиру з подружкою. Олена сама запропонувала такий варіант доньки, адже після народження двійнят у будинку стало мало. Дівчина виросла справжньою красунею, захоплюється танцями, а також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться кадрами зі свого життя.
А на цей раз Маша вирішила показати, як робить татуювання.
"Буде краса", - написала під кадрами зірка.
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А наступного сторіс Маша показала, як українізувала другу тату на своїй руці.
Після цього донька Кравець продемонструвала свіже татуювання – слово "Воля", яке зливалося до герба України.
Нагадаємо, 19-річна донька Кравець із "Квартал 95" у вузькому топіку хизнулася формами з кращого ракурсу
А ще Politeka повідомляла, що 19-річна дочка Кравець із "Квартал 95" після довгої відсутності здивувала виглядом
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