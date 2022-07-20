Дочка Олени Кравець із "Квартал 95" Маша показала своїх молодших братика та сестричку, які є двійнятами.

Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса та зірка "Квартал 95". Знаменитість має дочку Машу, якій 19 років. А також є двійнята – син Іван та дочка Катерини. Сьогодні, 19 липня, двійнятам виповнилося по шість років. І Маша вирішила показати своїх братика та сестричку, розмістивши відповідні кадри у своєму блозі Інстаграм.

На фото братик із сестрою були у футболках і кудись прямували.

"Цим пупсам сьогодні 6!", - написала Маша.

Ще на одній фотографії хлопці вже були на тлі літака. Як можна зрозуміти, Марія робила знімки в аеропорту.

Варто зазначити, 19-річна Маша – старша донька Кравець, яка з 15 років живе окремо від батьків. Дівчина винаймає з подружкою квартиру, займається танцями, а також веде блог у соціальній мережі Інстаграм.

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