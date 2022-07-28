Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса та зірка "Квартал 95". У знаменитості є троє дітей - шестирічні двійнята Іван та Катерина, а також 19-річна Маша. Старша дочка з 15 років живе окремо від батьків, бо мама сама запропонувала винаймати квартиру, адже після народження двійнят у будинку стало дуже мало місця. Маша виросла справжньою красунею, обожнює танці, а також веде блог у соціальній мережі Інстаграм.

А цього разу дочка Кравець зробила селфі, позуючи в машині. Зірка була з кісками та ланцюгами на шиї, а образ доповнила пірсингом у носі та кількома сережками у вусі.

Варто зазначити, що Маша активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами та частенько висвітлює події у блозі, показуючи, які жахи чинить ворог на рідній землі.

А до цього ми писали, Олена Кравець показала двійнят. Також зірка переказала коротеньку, але дуже показову бесіду з ними: 5-річна дитина вирішила поцікавитися у мами, чому росіяни напали на Україну, і сама дала відповідь на своє питання.

На знімку Ваня та Катя були загорнуті в український прапор, сидячи на лавці.

Нагадаємо, донька Кравець із "Квартал 95" вразила виглядом із кісками.

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