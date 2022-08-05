В настоящее время Елена Кравец находится в Болгарии вместе с младшими детьми — двойняшками Катей и Иваном, а также со своей свекровью. Старшая дочь актрисы 19-летняя Мария уже вернулась в Киев. Звезда "Женского квартала" рассказала в программе "Сніданок с 1+1", когда она планирует вернуться на Родину.
"Я очень надеюсь, что мы осенью вернемся. Я уже не могу, так соскучилась, пол года кочевой жизни, очень хочу домой. И мне кажется, уже надо... Моя старшая дочь не могла больше здесь находиться, ее тянуло. И там она, мне кажется, сразу ожила", – призналась Елена Кравец.
На жизнь за границей юмористка, в отличие от других звезд, не жалуется. Говорит, что обустроилась в Болгарии так, чтобы был хотя бы минимальный комфорт.
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"Я не могу сказать, что здесь тяжело. Нет, здесь нормально. Мне очень удобно отсюда выезжать на наши благотворительные концерты, которые мы по Европе даем. Я мотаюсь туда-сюда, а дети пока здесь", – рассказала Елена Кравец.
Напомним, что 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" решилась сделать тату, внезапные кадры.
Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" удивила видом с цепями и пирсингом.
Также Politeka писала, что двойняшкам Кравец из "Квартал 95" выполнилось по шесть лет.