На жизнь за границей юмористка, в отличие от других звезд, не жалуется.

В настоящее время Елена Кравец находится в Болгарии вместе с младшими детьми — двойняшками Катей и Иваном, а также со своей свекровью. Старшая дочь актрисы 19-летняя Мария уже вернулась в Киев. Звезда "Женского квартала" рассказала в программе "Сніданок с 1+1", когда она планирует вернуться на Родину.

"Я очень надеюсь, что мы осенью вернемся. Я уже не могу, так соскучилась, пол года кочевой жизни, очень хочу домой. И мне кажется, уже надо... Моя старшая дочь не могла больше здесь находиться, ее тянуло. И там она, мне кажется, сразу ожила", – призналась Елена Кравец.

На жизнь за границей юмористка, в отличие от других звезд, не жалуется. Говорит, что обустроилась в Болгарии так, чтобы был хотя бы минимальный комфорт.

"Я не могу сказать, что здесь тяжело. Нет, здесь нормально. Мне очень удобно отсюда выезжать на наши благотворительные концерты, которые мы по Европе даем. Я мотаюсь туда-сюда, а дети пока здесь", – рассказала Елена Кравец.

Напомним, что 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" решилась сделать тату, внезапные кадры.

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" удивила видом с цепями и пирсингом.

Также Politeka писала, что двойняшкам Кравец из "Квартал 95" выполнилось по шесть лет.