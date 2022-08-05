Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська активно веде свою сторінку в Інстаграм. Артистка часто ділиться особистим, а також не боїться бути кумедною. На цей раз знаменитість поділилася забавною історією родом з дитинства та розкрила секрети краси.

"Я людина, яка у сім років зайшла у ваннну кімнату, взяла батьківську бритву і збрила під нуль брови. І сьогодні вирішила їх трохи підфарбувати", - зізналася Оля Цибульська.

Вона додала, що ніколи не робить напилення, а лише підфарбовує брови, але робить це максимально натурально, використовуючи колір фарби, близький по відтінку до її волосся.

Крім того, вона має перевірені секрети краси. Так, волосся зірка зволожує дуже простим способом – засобом від опіків. А зробити шкіру тіла шовковистою допомагає їй простий рецепт кавового скрабу.

"Все, що кавоварка не використовувала для напою - збираю в посудину. Туди мед, масло для тіла (яке тобі подобається і не викликає алергії) і масаж у душі хвилин 10. Будеш ніжна як шовк. Головне, не забути про крем після скрабування" , - ділилася у фотоблозі Оля Цибульська.

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