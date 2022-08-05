Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська активно веде свою сторінку в Інстаграм. Артистка часто ділиться особистим, а також не боїться бути кумедною. На цей раз знаменитість поділилася забавною історією родом з дитинства та розкрила секрети краси.
"Я людина, яка у сім років зайшла у ваннну кімнату, взяла батьківську бритву і збрила під нуль брови. І сьогодні вирішила їх трохи підфарбувати", - зізналася Оля Цибульська.
Вона додала, що ніколи не робить напилення, а лише підфарбовує брови, але робить це максимально натурально, використовуючи колір фарби, близький по відтінку до її волосся.
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Крім того, вона має перевірені секрети краси. Так, волосся зірка зволожує дуже простим способом – засобом від опіків. А зробити шкіру тіла шовковистою допомагає їй простий рецепт кавового скрабу.
"Все, що кавоварка не використовувала для напою - збираю в посудину. Туди мед, масло для тіла (яке тобі подобається і не викликає алергії) і масаж у душі хвилин 10. Будеш ніжна як шовк. Головне, не забути про крем після скрабування" , - ділилася у фотоблозі Оля Цибульська.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.
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