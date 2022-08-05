Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская активно ведет свою страницу в Инстаграм. Артистка часто делиться личным, а также не боится быть смешной. В этот раз знаменитость поделилась забавной историей родом из детства и расскрыла секреты красоты.
"Я человек, который в семь лет зашел в ванную комнату, взял отцовскую бритву и сбрил под ноль брови. И сегодня решила их немного подкрасить", - призналась Оля Цибульская.
Она добавила, что никогда не делает напыления, а лишь подкрашивает брови, но делает это максимально натурально, используя цвет краски близкий по оттенку к ее волосам.
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Кроме того, у нее есть проверенные секреты красоты. Так, волосы звезда увлажняет очень простым способом - средством от ожогов. А сделать кожу тела шелковистой помогает ей простой рецепт кофейного скраба.
"Все, что кофемашина не использовала для напитка - собираю в сосуд. Туда мед, масло для тела (которое тебе нравится и не вызывает аллергии) и массаж в душе минут 10. Будешь нежная как шелк. Главное, не забыть про крем после скрабирования", - делилась в фотоблоге Оля Цибульская.
Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.
Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.