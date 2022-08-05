Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка продовжує свої тури країнами і нещодавно оголосила, що збирається влаштувати тур Америкою. При цьому зірка дуже рідко говорить про себе в Інстаграм і ще рідше ділиться особистими, не постановочними кадрами.

Як правило, артистка виставляє лише відфотошеплені знімки з концертів, на яких сяє з блискітками, макіяжем та у трендовому вбранні. Цього ж разу зірка зацікавила особистими селфі без постановки. У лаконічному та похмурому образі Тіна зробила кілька фото, а також здивувала дещо втомленим виглядом.

"Завтра цікавий день, не пропусти!" - Заявила Тіна.

А нещодавно в Казахстані відбулося масштабне шоу "Voice of Peace", яке було названо найяскравішою музичною подією цього літа.

"Зібрані кошти від концерту у розмірі 50 тисяч доларів будуть передані до благодійного фонду співачки Тіни Кароль для гуманітарної допомоги українським дітям, а також підтримки дитячих онкологічних лікарень України", - сказано також на сторінці ФанТіна.

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