Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно артистка оголосила конкурс серед шанувальників на найкращу адаптацію її нової пісні "Різнокольорова" українською мовою. Тепер зірка презентувала цей свій новий хіт.

У своєму мікроблозі Надя опублікувала фрагмент нового хіта та схожого на попередній кліп, а на її ютуб-каналі з'явилася повна версія. У ролику артистка постала в екстравагантних образах, є тут і кадри, де вона верхи на білому коні. У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про свій реліз і неоднозначно зазначила про "нове кохання", яке вона знайшла.

"Де є любов, там є життя. Пішов шостий місяць війни. Ми всі змінились, все змінилося, набуло нових фарб і ,на жаль, не завжди яскравих. raznotsvetnaya – мій останній сингл з життя "до". Я так хотіла, щоб цей трек став початком чогось світлого…але сталася війна. Проте, життя продовжується і ми маємо пам’ятати про це. Важко, але саме кохання дає сили творити й жити. Тому я знайшла свою нову love – "різнокольорову" і сьогодні ділюся нею з вами", - написала Надя.

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