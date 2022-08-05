Так, Олександра Педан розповів, що у Києві хлопчик Андрій сидить під торговим центром та грає у шашки з усіма бажаючими.

У свій день народження Андрій, якому виповнилося 11 років, вирішив передати зароблені за три тижні гроші (понад 20 тисяч гривень) дітям, які постраждали під час війни.

«З такою молоддю ми обов'язково переможемо. Вважаю, що вже перемогли, бо все одно людяність поборе кожне зло. Дякую Андрію. Хлопець, до речі, чемпіон Києва з шашок 😉 Подарували йому й сім'ї петанк – у найкращих традиціях Junior. Сподіваюся, це буде дуже тепла згадка за такий гідний, дорослий вчинок. Пишаюсь українськими дітьми, які, на жаль, дуже рано виросли. Слава Україні. До перемоги!», - повідомив телеведучий.

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