Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - країнський бізнесмен, який запам'ятався всім після участі в "Холостяку", обравши як переможницю Ганну Богдан. Пара жила разом близько року, проте нещодавно розлучилася без пояснення причин.
Сам же Михайло не став якось коментувати цю тему і вважав за краще йти далі, все більше приділяючи часу своєму бізнесу та роботі у Києві, куди переїхав раніше заради нових етапів у своєму житті.
Через кілька місяців мовчання почав показувати Михайло, як активно тренується та підтримує свою спортивну форму. Варто зазначити, що у молодості Заливако сильно хворів і мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Заради тих форм, якими він зараз хапається, йому довелося багато попрацювати.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Фура протаранила 11 авто і спалахнула: момент масштабної ДТП потрапив на відео
"Слава Україні": у грузинському закладі ввели правила для росіян, привівши жителів країни-агресора в сказ
"Вічна та світла пам'ять": кількість жертв ракетного удару по центру міста продовжує зростати
Росія готувалася до санкцій, заздалегідь створили "табір підтримки": які країни опинилися під каблуком
"У мене були проблеми зі здоров'ям. Я все дитинство провалявся в лікарнях. У мене з кров'ю була проблема. Хвороба, від якої вмирають. Мене лікували постійно. Геморагічний васкуліт - це аутоімунне захворювання.
Лопалася посудина і кров виходила під шкіру. Переживали, що могло бути на суглобах, внутрішніх органах. Я взагалі був схожим на нитку зеленого кольору. Нічого не можна було їсти протягом двох років. У мене були сльози. Я такий: "Аа, та за що?" - зізнався Михайло.
Нагадаємо, "Холостяк" Заливако після розставання з Богданом попросив про допомогу
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако після розставання з Богданом від душі порадував українок.
Також Politeka писала, що знову "Холостяк" Заливако вперше розкрив, де і як живе після розлучення з Богданом.