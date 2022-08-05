Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - краинский бизнесмен, который запомнился всем после участия в "Холостяке", выбрав в качестве победительницы Анну Богдан. Пара жила вместе около года, однако недавно рассталась без объяснения причин.

Сам же Михаил не стал как-то комментировать данную тему и предпочел идти дальше, все больше уделяя времени своему бизнесу и работе в Киеве, куда переехал ранее ради новых этапов в своей жизни.

Спустя несколько месяцев молчания, начал показывать Михаил, как активно тренируется и поддерживает свою спортивную форму. Стоит отметить, что в молодости Заливако сильно болел и имел серьезные проблемы со здоровьем. Ради тех форм, которыми он хватается сейчас, ему пришлось много поработать.

"У меня были проблемы со здоровьем. Я все детство провалялся в больницах. У меня с кровью была проблема. Болезнь, от которой умирают. Меня лечили постоянно. Геморрагический васкулит - это аутоиммунное заболевание.

Лопался сосуд и кровь выходила под кожу. Переживали, что могло быть на суставах, на внутренних органах. Я вообще был похож на нитку зеленого цвета. Ничего нельзя было есть на протяжении двух лет. У меня слезы были. Я такой: "Аа, та за что?"" – признался Михаил.

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