Екс-дружина бойфренда Наді Дорофєєвої Даша Кацуріна розповіла про своє рішення поїхати з України.

Як пише Politeka.net , Даша Кацуріна - відома рестораторка та колишня дружина Михайла Кацуріна, який після розлучення почав зустрічатися з Надією Дорофєєвою. При цьому саму Дашу можна часто побачити разом із колишнім Наді Володимиром Дантесом. Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. Цього разу Кацуріна вирішила показати своїх дітей, які висіли на ній.

“Місяць тому я вирішила жити наступного року на 2 країни. Польща та україна.

чому Польща?

тому що найзручніше та найближче повідомлення з києвом. я планую щомісяця бути в Україні.

бо Саша йде до класної школи зі своїм товаришем, а ще тому, що тут житиме моя близька подруга.

тому що бюрократія європейська, але все набагато швидше, ніж у португалії чи Німеччині. це приємно, коли відкриття базової карти у банку займає не 2 місяці, а лише годину.

ще тут багато парків і є натуральне вино.

це було дуже тяжке рішення. і пов'язане воно на 98% із безпекою дітей", - написала Даша.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Майбутнє в маленьких громадянах України, тому їхня безпека та виховання на першому місці скоро повернемось у мирну Україну і святкуватимемо перемог", "Охх, Дашенька".

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