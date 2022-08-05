Як пише Politeka.net , Даша Кацуріна - відома рестораторка та колишня дружина Михайла Кацуріна, який після розлучення почав зустрічатися з Надією Дорофєєвою. При цьому саму Дашу можна часто побачити разом із колишнім Наді Володимиром Дантесом. Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. Цього разу Кацуріна вирішила показати своїх дітей, які висіли на ній.
“Місяць тому я вирішила жити наступного року на 2 країни. Польща та україна.
чому Польща?
тому що найзручніше та найближче повідомлення з києвом. я планую щомісяця бути в Україні.
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бо Саша йде до класної школи зі своїм товаришем, а ще тому, що тут житиме моя близька подруга.
тому що бюрократія європейська, але все набагато швидше, ніж у португалії чи Німеччині. це приємно, коли відкриття базової карти у банку займає не 2 місяці, а лише годину.
ще тут багато парків і є натуральне вино.
це було дуже тяжке рішення. і пов'язане воно на 98% із безпекою дітей", - написала Даша.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Майбутнє в маленьких громадянах України, тому їхня безпека та виховання на першому місці скоро повернемось у мирну Україну і святкуватимемо перемог", "Охх, Дашенька".
Нагадаємо, Дантес із Кацуріною зробили зізнання, Остапчук не зміг пройти повз
А ще Politeka повідомляла, що Дантес та Кацуріна прямо зі спальні зробили визнання
Також Politeka писала, що екс-дружина бойфренда Дорофєєва Кацуріна вразила виглядом у прозорій сукні.