Суддя "Танців із зірками" Макс Чмерковський показав сина, що підріс, Шайя Олександра, якому зараз 5 років.

Як пише Politeka.net , Макс Чмерковський - відомий американський танцюрист українського походження. Зірка є чемпіоном світу з латиноамериканських танців, а також переможцем американських "Танців із зірками". Також Макс став першим українським "Холостяком", а минулого року Чмерковського покликали судити українські "Танці з зірками".

Чмерковський має дружину Пета Маргатройд, австралійську та американську танцівницю. У пари є єдина дитина – син Шай Олександр, якому зараз 5 років.

Не забуває Чмерковський і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу зірка поділилася фотографією, де показав сина Шайя.

На фото хлопчик стояв із ракеткою для гри в теніс. Шай брав м'ячик, коли його сфотографував тато.

Повідомлялося, що Макс Чмерковський показав як займається спортом.

Зірка спочатку займався зі штангою, а потім узяв окремо "млинець" для вправи. Кадри вийшли дуже ефектними.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вуса, невеликий виріз нижче плечей", "Великий хлопець розгойдує силові вуса", "Я люблю цитату! Дякую, що поділився".

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