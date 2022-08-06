Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор украинского происхождения. Звезда является чемпионом мира по латиноамериканских танцах, а также победителем американских "Танців з зірками". Также Макс стал первым украинским "Холостяком", а в прошлом году Чмерковского позвали судить украинские "Танці з зірками".

У Чмерковского есть жена Пета Маргатройд, австралийская и американская танцовщица. У пары есть единственный ребенок - сын Шай Александр, которому сейчас 5 лет.

Не забывает Чмерковский и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз звезда поделился фото, где показал сына Шайя.

На фото мальчик стоял с ракеткой для игры в теннис. Шай брал мячик, когда его сфотографировал папа.

Сообщалось, что Макс Чмерковский показал, как занимается спортом.

Звезда сначала занимался со штангой, а потом взял отдельно "блин" для упражнения. Кадры получились очень эффектными.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Усы, небольшой вырез ниже плеч", "Большой парень раскачивает силовые усы", "Я люблю цитату! Спасибо, что поделился".

Напомним, судья "Танців з зірками" Чмерковский устроил зажигательные танцы с женой

А еще Politeka сообщала, что жена судьи "Танців з зірками" Чмерковского произвела фурор на красной дорожке

Также Politeka писала, что жена судьи "Танців з зірками" Чмерковского разоткровенничалась о потере ребенка



